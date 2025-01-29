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В США призвали Трампа прекратить расширение НАТО

Экономист Сакс: НАТО не должно расширяться за счет вступления Украины и Грузии
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Global Look Press

Соединенные Штаты должны прекратить глупые попытки расширения НАТО путем возможного включения в свой состав Украины и Грузии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО на Украину и Грузию», — подчеркнул он.

По словам Сакса, Вашингтон также при новой администрации президента США Дональда Трампа должен возобновить ряд соглашений с Россией о ядерных вооружениях.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что «идиотизм» Североатлантического альянса с годами эволюционирует. В своей публикации он перечислил заявления чиновников НАТО. В 2020 году в альянсе говорили о том, что президент России Владимир Путин «должен согласиться с расширением НАТО», а спустя год — что российский лидер «не осмелится вторгнуться на Украину».

Ранее в Евросоюзе заявили, что объединению не нужна своя армия.

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