«Идиотизм» Североатлантического альянса с годами эволюционирует. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В своей публикации он перечислил заявления чиновников НАТО. В 2020 году в альянсе говорили о том, что президент России Владимир Путин «должен согласиться с расширением НАТО», а спустя год, что российский лидер «не осмелится вторгнуться на Украину».

В 2022 году чиновники НАТО сообщали, что «вторжение на Украину провалилось», а в 2023–2024 годах они подчеркивали, что «с российской армией покончено», продолжил Боуз.

В 2025 году в Североатлантическом альянсе говорят о том, что «Россия победила и в следующий раз придет за нами», отметил журналист.

«Эволюция идиотизма НАТО», — подчеркнул Боуз.

Накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия якобы может напасть на страны политического объединения в 2028 году. В связи с этим она подчеркнула, что Евросоюз должен тратить деньги не только на предотвращение войны, но и подготовку к ней.

В декабре прошлого года Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена, что российские войска могут напасть на НАТО. По его мнению, это просто фигура речи, чтобы обосновать ошибочную политику по российскому направлению.

Ранее в Словакии заявили, что генсек НАТО делает все русское страшилкой для европейцев.