Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу не нужна своя армия. Ее слова передает агентство Anadolu.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз и НАТО должны тесно взаимодействовать. В ЕС есть 27 армий, и они должны вносить свой вклад в коллективную оборону, подчеркнула Каллас.

«У каждой страны есть оборонное планирование и оборонный бюджет. Поэтому мы не можем сказать, что нам необходима европейская армия, но нам нужно, чтобы эти 27 членов [Евросоюза] работали очень хорошо вместе, когда речь идет о НАТО и ЕС», — поделилась она.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что «идиотизм» Североатлантического альянса с годами эволюционирует. В своей публикации в соцсети X он перечислил заявления чиновников НАТО. В 2020 году в альянсе говорили о том, что президент России Владимир Путин «должен согласиться с расширением НАТО», а спустя год, что российский лидер «не осмелится вторгнуться на Украину».

Ранее в Словакии заявили, что генсек НАТО делает все русское страшилкой для европейцев.