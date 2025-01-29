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В Британии заявили, что Украину могут исключить из переговорного процесса

Аналитик Меркурис: США могут исключить ЕС и Украину из переговорного процесса
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Shannon Stapleton/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может исключить ЕС и Украину от переговоров по решению украинского кризиса. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Вашингтон — а возможно, и сам Дональд Трамп — пришел к мнению, что единственный способ добиться прогресса в этом вопросе — исключить европейцев и украинцев», — подчеркнул он.

По словам Меркуриса, России и Соединенным Штатам при Трампе будет проще напрямую решать вопросы, связанные с украинским конфликтом.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев желает, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины.
Как добавлял Зеленский, Украина не может признать «российскую оккупацию», но предпочитает дипломатическое решение конфликта.

23 января Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США обсудил с ЕС давление на Россию.

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