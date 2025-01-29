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Госсекретарь США обсудил с ЕС давление на Россию

Госсекретарь США Рубио обсудил с коллегой из ЕС Каей Каллас давление на Россию
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в рамках телефонной беседы договорились «продолжать оказывать максимальное давление» на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Также Рубио и Каллас обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем, приоритеты сторон во внешней политике и проблемы, возникающие из-за Китая.

21 января Рубио заявил, что конфликт на Украине должен прекратиться, несмотря на поддержку Киева со стороны Вашингтона.

После инаугурации Дональда Трампа президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обозначил стратегический подход РФ к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном. Он подчеркнул, что «самое важное» — устранить первопричины кризиса, а целью урегулирования ситуации должен стать «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов», а не «краткое перемирие» или «передышка» для перегруппировки сил.

Ранее госсекретарь США заявил о непубличности переговоров по Украине.

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