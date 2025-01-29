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Зеленский захотел, чтобы Трамп выступил «на стороне Украины»

Зеленский потребовал от Трампа быть на стороне Украины
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Bernadett Szabo/Reuters

Киев желает, чтобы президент США Дональд Трамп был на стороне Украины. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы хотим, чтобы он (Трамп – прим. ред.) был на стороне справедливости, на стороне Украины», - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина не может признать «российскую оккупацию», но предпочитает дипломатическое решение конфликта.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявлял, что Зеленский теряет поддержку Евросоюза в результате политики Трампа.

23 января Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об опасениях Евросоюза из-за действий Трампа.

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