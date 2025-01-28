Путин рассказал о готовности встретиться с Зеленским в 2022 году

Путин заявил, что был готов встретиться с Зеленским весной 2022 года

Украина в ходе стамбульских переговоров с Россией весной 2022 года настаивала на личной встрече президентов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Там (в проекте соглашений об урегулировании. — прим. ред.) был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку — на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим», — сказал глава государства.

Однако позже Киев дал понять российской стороне, что «будет воевать до последнего украинца», отметил Путин.

До этого президент РФ заявил, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам Путина, способ отмены указа есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины. Российский лидер отметил, что при желании любой юридический вопрос можно закрыть, однако Москва не видит такого желания. Будущие переговоры России с Украиной без отмены указа Зеленского будут нелегитимными, подчеркнул Путин.

Он назвал незаконным продление президентом Украины своих полномочий даже в условиях военного положения, поскольку такое право есть только у Рады. Путин добавил, что в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права подписывать документы, фиксирующие договоренности в ходе переговоров.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.