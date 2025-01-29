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США намерены «максимально надавить» на Россию из-за Украины

Bloomberg: Госдеп США намерен оказать максимальное давление на РФ из-за Украины
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас согласился с необходимостью оказывать «максимальное давление» на Россию в целях мира на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам чиновника ЕС, знакомого с содержанием телефонного разговора… Каллас и госсекретарь США Марко Рубио согласились с необходимостью продолжать оказывать максимальное давление на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру на Украине», — говорится в сообщении издания.

29 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лидеры ведущих стран должны силой принудить Россию к миру.

Он обвинил российского лидера Владимира Путина в затягивании украинского конфликта и нежелании достичь мира.

В связи с этим Зеленский призвал руководителей ведущих государств приблизить мир на Украине с помощью силы. Он подчеркнул, что настоящий мир возможен, если принудить Россию к нему.

Ранее на Западе раскрыли, почему Зеленский начал говорить о мирной сделке.

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