Президент Украины Владимир Зеленский начал говорить о возможности мирной сделки, чтобы скрыть военные провалы. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Любопытно видеть подобное заявление Зеленского, учитывая, что украинский лидер уже подписал указ о запрете любых дипломатических переговоров с Россией. С осени 2022 года Киев игнорирует любые призывы к дипломатии», — написал аналитик.

Лейрос добавил, что правительство Украины не сможет диктовать какие-либо условия для мирного урегулирования конфликта. По его словам, подобный вопрос может быть решен только Россией.

23 января Зеленский заявил, что для старта мирных переговоров Россия должна вернуться к границам, действовавшим в 2022 году. Он считает, что это стало бы справедливой основой для диалога. Президент Украины также заявил о необходимости присутствия американских военных в стране в составе миротворческих сил.

Ранее Зеленский призвал США и Европу «давить на Россию» ради мира.