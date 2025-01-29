Зеленский призвал мировых лидеров давить на Москву

Лидеры ведущих стран должны силой принудить Россию к миру. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он обвинил российского лидера Владимира Путина в затягивании украинского конфликта и нежелании достичь мира.

В связи с этим Зеленский призвал руководителей ведущих государств приблизить мир на Украине с помощью силы. Он подчеркнул, что настоящий мир возможен, если принудить Россию к нему.

28 января Путин заявил, что в том случае, если Зеленский действительно готов к проведению переговоров о мире, Россия может направить на эту встречу своих представителей.

26 января депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский словами о планах Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом намерен сорвать мирные переговоры.

Ранее на Западе раскрыли, почему Зеленский начал говорить о мирной сделке.