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Зеленский призвал мировых лидеров давить на Москву

Зеленский: необходимо силой принудить Россию к миру
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Kevin Lamarque/Reuters

Лидеры ведущих стран должны силой принудить Россию к миру. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он обвинил российского лидера Владимира Путина в затягивании украинского конфликта и нежелании достичь мира.

В связи с этим Зеленский призвал руководителей ведущих государств приблизить мир на Украине с помощью силы. Он подчеркнул, что настоящий мир возможен, если принудить Россию к нему.

28 января Путин заявил, что в том случае, если Зеленский действительно готов к проведению переговоров о мире, Россия может направить на эту встречу своих представителей.

26 января депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский словами о планах Путина манипулировать главой Белого дома Дональдом Трампом намерен сорвать мирные переговоры.

Ранее на Западе раскрыли, почему Зеленский начал говорить о мирной сделке.

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