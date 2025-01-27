Стало известно об опасениях Евросоюза из-за действий Трампа

El Pais: Евросоюз опасается, что Трамп отстранит его от переговоров по Украине

В Евросоюзе (ЕС) опасаются, что президент США Дональд Трамп отстранит Европу от переговоров по Украине. Об этом пишет El Pais.

Согласно материалу испанской газеты, возвращение в Белый дом Трампа, пообещавшего прекратить боевые действия как можно скорее, усилило среди европейцев опасения, что политик готовит переговоры напрямую с президентом России Владимиром Путиным, в результате которых пакт о прекращении конфликта будет заключен без участия Украины и ЕС.

В статье также приводятся слова украинского лидера Владимира Зеленского, который сеет среди европейских политиков тревогу, утверждая, что ни США, ни Россия не будут обсуждать с ними ситуацию вокруг конфликта.

23 января Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Трампом.