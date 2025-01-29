Журналист Боуз напомнил, за что был уволен предыдущий министр обороны Украины

Предыдущий министр обороны Украины был уволен с занимаемой им должности из-за коррупции. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз, реагируя на сообщения о том, что против нынешнего главы МО Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями.

«Его предшественник Резников был уволен за коррупцию. Украина прогнила насквозь. Отправьте больше денег», — подчеркнул он.

29 января сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило начало расследования в отношении Умерова.

Заявление против министра подал «Центр противодействия коррупции» после увольнения главы Агентства оборонных закупок Безруковой. Украинские журналисты отмечали, что агентство оборонных закупок лоббировали грантовые организации, близкие к западным структурам и Демократической партии США. Увольнение главы агентства связывают с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа.

Ранее Умеров заявил, что Эстония будет платить за поддержку Украины.