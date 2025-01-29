НАБУ начало расследование в отношении министра обороны Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило начало расследования в отношении министра обороны Рустема Умерова по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». Об этом пишет «Страна.ua».

Заявление в отношении Умерова подал «Центр противодействия коррупции» после увольнения главы Агентства оборонных закупок Безруковой. Украинские журналисты отмечали, что агентство оборонных закупок лоббировали грантовые организации, близкие к западным структурам и Демократической партии США. Увольнение главы агентства связывают с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа.

До этого Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказ от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры», утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства. По словам главы ведомства, процесс закупок оружия, который должен быть конфиденциальным, стал общедоступным.

Ранее Умеров заявил, что Эстония будет платить за поддержку Украины.