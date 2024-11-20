Умеров заявил, что Эстония будет платить за поддержку Украины

Эстония потратит 0,25% от своего ВВП на поддержку Украины до 2027 года. Об этом в социальных сетях пишет министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он рассказал, что совместно с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром подписал меморандум о взаимопонимании границ оборонными ведомствами.

«Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах. Поддержка в размере 0,25% ВВП Эстонии будет направлена на материальную помощь для украинских военных, финансирование IT-коалиции под председательством Эстонии, тренировку украинских военнослужащих», — заявил Умеров.

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что для того, чтобы разрешить конфликт на Украине, нужна поддержка новой администрации Соединенных Штатов.

Накануне британское издание The Economist заявило, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, так как стороны близки к истощению, а администрация США во главе с Дональдом Трампом сделает урегулирование противостояния своим приоритетом.

Ранее в Кремле оценили возможность диалога Путина и Трампа до инаугурации президента США.