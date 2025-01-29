Во Франции забили тревогу из-за угрозы войны с союзником

Отправка французских войск в Гренландию может привести к столкновению с американской армией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в X (Twitter).

Он задался вопросом, действительно ли правительство хочет отправить французских солдат воевать против американских войск в Гренландии и против российских на Украине.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж начал обсуждать с Данией возможность отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа забрать остров.

При этом Барро выразил сомнение в том, что США действительно вторгнутся в Гренландию.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.