Во Франции допустили отправку войск в Гренландию из-за угроз Трампа забрать остров

Франция начала обсуждать с Данией возможность отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа забрать остров. Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, пишет Politico.

По данным издания, накануне глава французского МИД обсуждал этот вопрос с премьером Дании Метте Фредериксен.

В интервью французскому радио Sud Radio Барро сказал, что Франция «начала обсуждать [размещение войск в Гренландии] с Данией». Он отметил, что и другие страны Евросоюза могут направить своих военных в случае необходимости.

«Если Дания позовет на помощь, Франция будет там», — подчеркнул министр.

Он напомнил о суверенности европейских границ и отметил, что никто не имеет права их нарушать.

При этом Барро выразил сомнение в том, что США действительно вторгнутся в Гренландию.

28 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Трамп не получит Гренландию, потому что ее народ «защищен международным законодательством и уставом ООН».

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.