Израиль изгоняет БАПОР из Иерусалима

Власти Израиля приказали Агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) покинуть Иерусалим до 30 января. Об этом заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон, передает РИА Новости.

«БАПОР обязано прекратить свою деятельность в Иерусалиме и покинуть все помещения, в которых оно работает в городе, не позднее 30 января 2025 года», — указано в письме, которое Данон направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Закон о запрете БАПОР был принят израильским парламентом (кнессетом) 28 октября 2024 года большинством голосов. Поводом для его принятия стало обвинение БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС.

До этого постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что возможный запрет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Израиле нарушает условия приема этой страны в ООН.

Ранее Небензя заявил, что США покрывают преступления Израиля против палестинского народа.