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Евросоюз увязал снятие санкций с Сирии с выводом российских баз

Евросоюз попросил Сирию избавиться от военных баз России для снятия санкций
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Евросоюз попросил Сирию избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия санкций ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Мы уже передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия — военного присутствия или вмешательства», — заявил представитель ЕС.

Он отметил, что Брюссель уже получил ответ от Дамаска, в котором говорится, что в Сирии в будущем могут рассмотреть этот вопрос.

РФ принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Российская Федерация продолжает контактировать с руководством Сирии по всем актуальным вопросам. Таким образом он ответил на вопрос о сообщениях по решению нового правительства Сирии расторгнуть договор с Россией об аренде порта Тартус. Соглашение было заключено в 2019 году.

Ранее замглавы МИД России обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником ООН.

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