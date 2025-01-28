Путин заявил, что без помощи Запада бои на Украине закончатся за полтора месяца

Путин: без военной помощи Запада конфликт с Украиной закончится через месяц-два

Боевые действия на Украине закончатся всего за пару месяцев, если Запад перестанет поставлять оружие Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Все закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны», — сказал он.

Путин также добавил, что в 2022 году именно страны Запада уговорили киевские власти продолжать боевые действия, а не соглашаться на мир.

Президент РФ добавил, что если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой. Путин также рассказал, что когда-то посылал и Байдену «соответствующие сигналы» по урегулированию конфликта.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога.

Ранее Путин заявил, что у Киева нет желания закрыть любой вопрос юридического характера.