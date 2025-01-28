Путин заявил, что у Киева нет желания закрыть любой вопрос юридического характера

Киев не хочет закрывать любой вопрос юридического характера. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Россия пока не видит желания Украины закрыть любой вопрос юридического характера», — сказал он.

По словам главы государства, окончательное подписание документов является очень серьезным вопросом, он должен гарантировать безопасность России и Украины на серьезную перспективу.

До этого Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.