Путин заявил, что посылал сигналы Байдену по мирному урегулированию на Украине

Российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что посылал сигналы экс-президенту США Джо Байдену по урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой. Путин также рассказал, что когда-то посылал и Байдену «соответствующие сигналы» по урегулированию конфликта.

Президент уточнил, что властям Украины нужно найти юридический способ отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывался от принципа не вести прямых переговоров лично с российским лидером Владимиром Путиным. Сибига заявил, что решение СНБО Украины о запрете «по состоянию на сегодняшний день» продолжает действовать.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с Путиным. В документе украинский лидер заявил, что Киев готов к диалогу, но «с другим президентом России».

Ранее в США призвали Трампа вывести Путина из равновесия одним действием.