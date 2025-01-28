Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о сигналах Байдену по урегулированию на Украине

Путин заявил, что посылал сигналы Байдену по мирному урегулированию на Украине
close
Alexander Zemlianichenko/AP

Российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что посылал сигналы экс-президенту США Джо Байдену по урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, если у западных спонсоров Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень простой. Путин также рассказал, что когда-то посылал и Байдену «соответствующие сигналы» по урегулированию конфликта.

Президент уточнил, что властям Украины нужно найти юридический способ отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывался от принципа не вести прямых переговоров лично с российским лидером Владимиром Путиным. Сибига заявил, что решение СНБО Украины о запрете «по состоянию на сегодняшний день» продолжает действовать.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с Путиным. В документе украинский лидер заявил, что Киев готов к диалогу, но «с другим президентом России».

Ранее в США призвали Трампа вывести Путина из равновесия одним действием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами