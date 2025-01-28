Путин: переговоры с Киевом начались с начала СВО, им предлагали уйти из ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предлагала Киеву покинуть ДНР и ЛНР до начала СВО. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Переговоры с Украиной начались с начала спецоперации, Москва предлагала Киеву уйти из ЛНР и ДНР, и тогда боевых действий бы не было», — сказал он.

Российский президент также заявил, что весной 2022 года был готов к встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским для подписания мирного договора.

24 января Путин заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «положить конец войне с Украиной». По его словам, Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога.

Ранее в США призвали Трампа вывести Путина из равновесия одним действием.