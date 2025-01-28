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В США призвали Трампа вывести Путина из равновесия одним действием

Экс-советник Сестанович призвал Трампа вывести из равновесия Путина по Украине
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Evan Vucci/AP

Бывший советник госсекретаря США Стивен Сестанович призвал президента Дональда Трампа вывести российского лидера Владимира Путина из равновесия, показав, что «сделка» по Украине будет возможной лишь с учетом мнения Киева. Его слова приводит The New York Times.

По его словам, «Путин больше всего хочет услышать», что Россия и Соединенные Штаты заключат сделку по урегулированию конфликта самостоятельно. Он призвал Трампа учитывать этот факт при подходе к переговорам.

«Чтобы вывести Путина из равновесия, Трамп должен показать ему, что сделка возможна только в том случае, если она будет иметь смысл для Украины и наших союзников», — сказал Сестанович.

До этого издание Asia Times писало, что мирное соглашение, которое продвигает Дональд Трамп, ограничивается прекращением огня и выглядит обреченным на провал, поскольку пока не ясно, будут ли «Киев или Москва» играть в эту игру.

В материале отмечается, что существует большая разница между прекращением огня и устойчивым мирным соглашением. Автор не исключает, что прекращение огня в какой-то момент может быть в интересах как России, так и Украины, но устойчивого мира добиться будет гораздо сложнее.

Ранее в Госдуме сочли бессмысленным план Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина.

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