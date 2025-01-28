В США призвали Трампа вывести Путина из равновесия одним действием

Бывший советник госсекретаря США Стивен Сестанович призвал президента Дональда Трампа вывести российского лидера Владимира Путина из равновесия, показав, что «сделка» по Украине будет возможной лишь с учетом мнения Киева. Его слова приводит The New York Times.

По его словам, «Путин больше всего хочет услышать», что Россия и Соединенные Штаты заключат сделку по урегулированию конфликта самостоятельно. Он призвал Трампа учитывать этот факт при подходе к переговорам.

«Чтобы вывести Путина из равновесия, Трамп должен показать ему, что сделка возможна только в том случае, если она будет иметь смысл для Украины и наших союзников», — сказал Сестанович.

До этого издание Asia Times писало, что мирное соглашение, которое продвигает Дональд Трамп, ограничивается прекращением огня и выглядит обреченным на провал, поскольку пока не ясно, будут ли «Киев или Москва» играть в эту игру.

В материале отмечается, что существует большая разница между прекращением огня и устойчивым мирным соглашением. Автор не исключает, что прекращение огня в какой-то момент может быть в интересах как России, так и Украины, но устойчивого мира добиться будет гораздо сложнее.

Ранее в Госдуме сочли бессмысленным план Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина.