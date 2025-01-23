Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пообещал обсудить тему развития беспилотных авиасистем в ближайшее время

Путин: состоится совещание по реализации проекта беспилотных авиационных систем

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время проведет совещание, на котором будет обсуждаться тема по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один из нацпроектов по развитию беспилотных авиационных систем разработан и осуществляется при непосредственном участии Агентства (стратегических инициатив. — Ред.), коллег из национальной технологической инициативы. О ходе реализации этого нацпроекта отдельно поговорим буквально через несколько дней на совещании», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

Ожидается, что на предстоящем совещании Путин обсудит с должностными лицами из оборонной промышленности, военными и экспертами текущее состояние развития беспилотников в России, а также планы по дальнейшему развитию этой отрасли.

До этого Путин заявил, что в России думают над выделением беспилотных летательных аппаратов в отдельный род войск. По его словам, министр обороны РФ Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с БПЛА, и совместно с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные с начала СВО уничтожили более 40 тысяч беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами