Путин пообещал обсудить тему развития беспилотных авиасистем в ближайшее время

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время проведет совещание, на котором будет обсуждаться тема по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один из нацпроектов по развитию беспилотных авиационных систем разработан и осуществляется при непосредственном участии Агентства (стратегических инициатив. — Ред.), коллег из национальной технологической инициативы. О ходе реализации этого нацпроекта отдельно поговорим буквально через несколько дней на совещании», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

Ожидается, что на предстоящем совещании Путин обсудит с должностными лицами из оборонной промышленности, военными и экспертами текущее состояние развития беспилотников в России, а также планы по дальнейшему развитию этой отрасли.

До этого Путин заявил, что в России думают над выделением беспилотных летательных аппаратов в отдельный род войск. По его словам, министр обороны РФ Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с БПЛА, и совместно с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные с начала СВО уничтожили более 40 тысяч беспилотников ВСУ.