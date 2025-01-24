В России хотят исключить иноагентов из процесса просвещения и образования

Пискарев: комиссия ГД утвердит проект об исключении иноагентов из просвещения

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела Российской Федерации планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении иностранных агентов из процесса просвещения и образования в стране. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности Василий Пискарев, передает РИА Новости.

По его словам, заседание комиссии состоится 28 января. Соответствующие законопроекты будут утверждены в целях защиты суверенитета и обеспечения безопасности России.

Кроме того, депутаты Государственной думы предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иноагентов, добавил Пискарев.

17 января депутат заявлял, что через официальные ресурсы НАТО была предпринята очередная попытка по дискредитации российского образования. Как утверждал Пискарев, Россию обвинили в манипулировании историей и назвали российские учебники «идеологической обработкой детей». Он подчеркнул, что данное заявление является грубым вмешательством во внутренние дела России.

Ранее суд арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) по делу о нарушении закона об иноагентах.