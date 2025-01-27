Правительство РФ поддержало проект о заочной ответственности иноагентов

У российских правоохранителей может появиться возможность заочно привлекать к административной ответственности иностранных агентов, если те нарушат законодательство в этой сфере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект, который был одобрен правительством.

»Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — указали в кабмине.

Автор проекта — руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документом предлагается внести поправки в КоАП, позволяющие заочное привлечение иноагентов к ответственности.

24 января Пискарев заявлял, что комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ намерена утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в стране. По его словам, заседание комиссии запланировано на 28 января.

Ранее звезду «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов.