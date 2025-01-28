Глава МИД Дании заявил, что Трамп не получит Гренландию

Американскому президенту Дональду Трампу не достанется Гренландия, потому что судьбу острова могут определять только живущие на нем люди. Об этом в беседе с порталом Ekstra Bladet заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Трамп не получит Гренландию. Гренландия — это Гренландия. Жители Гренландии — это народ, в том числе с точки зрения международного права. Он защищен международным законодательством и уставом ООН», — сказал дипломат.

Он выразил уверенность, что подавляющее большинство в Гренландии не променяет Евросоюз на Штаты.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что остров заинтересован в инвестициях США.