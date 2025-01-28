Учитывая существование исторических примеров того, как американский политический класс готов при необходимости расправиться с любым оппонентом, заявления Такера Карлсона о планах команды экс-президента США Джо Байдена устранить российского лидера Владимира Путина могут быть небезосновательными. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал сенатор Андрей Климов.

«Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал Климов.

Он напомнил, что бывшее руководство Соединенных Штатов проявляло «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу.

Накануне Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена стремилась устранить президента России. По его словам, одним из активных сторонников такого подхода был бывший госсекретарь Энтони Блинкен. При этом никаких доказательств приведено не было.

Ранее Карлсон рассказал о действиях США, которые повлияют на распад НАТО.