На Западе прокомментировали ситуацию на границе Румынии и Украины

Журналист Боуз назвал границу между Украиной и Румынией антиутопией

Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео с границы между Румынией и Украиной.

На кадрах видны несколько рядов колючей проволоки, которые призваны сдержать желающих покинуть Украину, отметил Боуз.

«Так выглядит граница между «сильной, независимой, свободной и демократической» Украиной и Румынией <..> Антиутопическая реальность Европы 2025 года», — прокомментировал видео журналист.

До этого украинский Telegram-канал «Страна», ссылаясь на румынскую спасательную службу, сообщал, что пять граждан Украины, заблудившись, более 11 дней провели в заснеженных горах Румынии.

Украинцы связались со спасателями лишь тогда, когда у них закончилась еда и они, потеряв ориентировку, стали ходить по кругу.

Также 26 декабря румынские спасатели в ходе поисковой операции смогли разыскать трех граждан Украины, заблудившихся в горах из-за сильного ветра и снегопада.

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