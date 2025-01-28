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Политолог объяснил, кому выгодно заявление Карлсона о покушении на Путина

Политолог Дудаков: заявление Карлсона о покушении на Путина выгодно Трампу
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SHAWN THEW/Pool/Reuters

Заявление журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена планировала совершить покушение на российского лидера Владимира Путина, — это скорее элемент политического противостояния внутри США, поэтому команда нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа вряд ли представит соответствующие доказательства. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал американист Малек Дудаков.

«Это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», — считает политолог.

Он добавил, что Карлсон является неофициальным близким союзником Трампа, поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего президента США.

Накануне Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена стремилась устранить президента России. По его словам, одним из активных сторонников такого подхода был бывший госсекретарь Энтони Блинкен. При этом никаких доказательств приведено не было.

Ранее Карлсон рассказал, кто руководил США в последние месяцы президентства Байдена.

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