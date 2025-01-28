Карлсон: Блинкен делал все, чтобы ускорить начало войны между США и Россией

Бывший глава Госдепартамента Энтони Блинкен в последние два месяца пребывания у власти делал все возможное для того, чтобы ускорить начало войны между США и Россией, утверждает американский журналист Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Блинкен является «злом, а также тупицей». Журналист добавил, что экс-госсекретарь фактически руководил США при администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

20 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел прощальный телефонный разговор с покинувшим пост госсекретаря США Энтони Блинкеном, в ходе которого поблагодарил его за сохранение республики как «независимого, свободного и европейского государства».

До этого Энтони Блинкен заявлял, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее в США назвали инициатора продолжения российско-украинского конфликта в 2022 году.