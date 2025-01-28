Мирный план Трампа по Украине назвали «обреченным на провал»

Мирное соглашение, которое продвигает Дональд Трамп, ограничивается прекращением огня и выглядит обреченным на провал, поскольку пока не ясно, будут ли «Киев или Москва» играть в эту игру. Об этом пишет Asia Times.

«Угроза Трампа санкциями против России, вероятно, является признаком некоторого уровня разочарования со стороны президента США тем, что Путин, по-видимому, менее склонен к заключению сделки. Россия может продолжать добиваться территориальных приобретений на востоке Украины, но она не достигла никакого стратегического прорыва», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что существует большая разница между прекращением огня и устойчивым мирным соглашением. Автор не исключает, что прекращение огня в какой-то момент может быть в интересах как России, так и Украины, но устойчивого мира добиться будет гораздо сложнее.

AT пишет, что стороны ведут конфликт на истощение, и «ни Путин, ни Зеленский пока не моргнули». Пока не ясно, склонит ли Трамп баланс сил и в какую сторону, и как это повлияет на готовность сторон подчиниться его усилиям по заключению сделок, пишет издание.

«Пока что действия Трампа не меняют правила игры. Но это первая серьезная попытка за почти три года войны проложить путь к прекращению боевых действий. Еще предстоит увидеть, хватит ли у Трампа и всех остальных воображения и выдержки, чтобы гарантировать, что этот путь в конечном итоге приведет к справедливому и надежному миру для Украины», — пишет Asia Times.

Ранее стало известно о колебаниях Трампа по «подходу» к Путину.