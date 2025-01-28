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В Госдуме сочли бессмысленным план Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина

Депутат Журова: план Зеленского говорить с Трампом раньше Путина не имеет смысла
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Намерение украинского лидера Владимира Зеленского поговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше Владимира Путина не имеет смысла. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, Зеленский хочет публично заручиться поддержкой Трампа, однако президент США вряд ли пойдет на это. Она предположила, что американский лидер выслушает Зеленского, но «общее заключение» будет после переговоров с Путиным.

«В отличие от Зеленского для нас главное, что в итоге получится. А для него, думаю, главное — это сам процесс, то есть встретиться, поговорить, заявить, показать, продемонстрировать. Нашему президенту точно этого не нужно, если говорить, то говорить по делу с нашими условиями. Иначе что говорить и что встречаться?» — сказала Журова.

До этого издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник в офисе президента страны писало, что Киев хотел бы согласовать позиции по переговорному процессу до телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кроме того, Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа включить Украину в процесс мирных переговоров.

Ранее Рогов объяснил намерение Зеленского «повысить градус присутствия» в жизни Трампа.

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