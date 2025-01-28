Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брюсселе назвали число российских танкеров, попавших под санкции ЕС

Представитель ЕК Ламмерт: ЕС уже ввел санкции против 79 российских танкеров
close
fleetphoto.ru

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 79 российских танкеров, которые перевозят нефть и метан. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт, пишет ТАСС.

«К настоящему времени 79 танкеров находятся под санкциями. В основном это танкеры для перевозки нефти и метана», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

16 декабря Европейский союз утвердил 15-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС сообщалось, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции. Под новые санкции попала журналистка Тина Канделаки и еще 15 россиян. Помимо санкций против физлиц, в рамках нового пакета ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота», который используется в транспортировке энергоресурсов.

Позже в Евросоюзе заявили о планах ввести новые санкции в отношении «теневого флота» России из-за инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море.

Ранее США ввели санкции против Запорожской АЭС и выставочного центра «Патриот».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами