В Брюсселе назвали число российских танкеров, попавших под санкции ЕС

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 79 российских танкеров, которые перевозят нефть и метан. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт, пишет ТАСС.

«К настоящему времени 79 танкеров находятся под санкциями. В основном это танкеры для перевозки нефти и метана», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

16 декабря Европейский союз утвердил 15-й пакет санкций против России. В заявлении Совета ЕС сообщалось, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции. Под новые санкции попала журналистка Тина Канделаки и еще 15 россиян. Помимо санкций против физлиц, в рамках нового пакета ограничения вводятся в отношении так называемого «теневого флота», который используется в транспортировке энергоресурсов.

Позже в Евросоюзе заявили о планах ввести новые санкции в отношении «теневого флота» России из-за инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море.

Ранее США ввели санкции против Запорожской АЭС и выставочного центра «Патриот».