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Депутат Рады назвал условие, при котором Украина сможет сохранить государственность

Дубинский: Украину разделят на две части, если она не примет условий Трампа
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Emilio Morenatti/AP

Украина рискует лишиться государственности, если украинский президент Владимир Зеленский не примет условия избранного президента США Дональда Трампа. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

«У Зеленского же останется выбор — или довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на 2 части. Или попытаться сохранить страну, приняв условия, которые предложит Трамп», — отмечается в сообщении.

В первом случае Украина может потерять свою государственность, добавил парламентарий.

До этого агентство Reuters писало, что большинство советников Трампа выступают за создание демилитаризованной зоны на Украине в рамках плана по урегулированию конфликта. Члены команды Трампа заявили, что буферную территорию на Украине должны патрулировать европейские войска.

В декабре СМИ сообщали, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее Дубинский назвал Зеленского военным преступником из-за отказа от переговоров.

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