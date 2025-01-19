Депутат Рады назвал условие, при котором Украина сможет сохранить государственность

Украина рискует лишиться государственности, если украинский президент Владимир Зеленский не примет условия избранного президента США Дональда Трампа. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.
«У Зеленского же останется выбор — или довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на 2 части. Или попытаться сохранить страну, приняв условия, которые предложит Трамп», — отмечается в сообщении.
В первом случае Украина может потерять свою государственность, добавил парламентарий.
До этого агентство Reuters писало, что большинство советников Трампа выступают за создание демилитаризованной зоны на Украине в рамках плана по урегулированию конфликта. Члены команды Трампа заявили, что буферную территорию на Украине должны патрулировать европейские войска.
В декабре СМИ сообщали, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.
Ранее Дубинский назвал Зеленского военным преступником из-за отказа от переговоров.