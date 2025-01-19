Депутат Рады назвал условие, при котором Украина сможет сохранить государственность

Дубинский: Украину разделят на две части, если она не примет условий Трампа

Украина рискует лишиться государственности, если украинский президент Владимир Зеленский не примет условия избранного президента США Дональда Трампа. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

«У Зеленского же останется выбор — или довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на 2 части. Или попытаться сохранить страну, приняв условия, которые предложит Трамп», — отмечается в сообщении.

В первом случае Украина может потерять свою государственность, добавил парламентарий.

До этого агентство Reuters писало, что большинство советников Трампа выступают за создание демилитаризованной зоны на Украине в рамках плана по урегулированию конфликта. Члены команды Трампа заявили, что буферную территорию на Украине должны патрулировать европейские войска.

В декабре СМИ сообщали, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее Дубинский назвал Зеленского военным преступником из-за отказа от переговоров.