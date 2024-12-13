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Украине грозит раздел на две части

Политолог Блохин считает, что на Западе раздумывают о разделе Украины на 2 части

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

На Западе раздумывают о разделе Украины на две части из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Об этом »Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«В отношении Украины возможны десятки сценариев развития ситуации. Если Россия хочет иметь нейтральную по отношению к НАТО Украину, то, конечно, Западу хотелось бы разделить Украину на зоны влияния, чтобы хоть какую-то часть от Украины «откусить» и интегрировать в НАТО», — заявил Блохин.

Он условно назвал эти две части «прозападной» и «пророссийской». По мнению политолога, судьба этого предполагаемого раздела зависит от того, позволит ли Россия осуществиться этим планам Запада.

До этого научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Илья Крамник заявил, что у Запада на сегодняшний день нет достаточно многочисленной армии, чтобы оккупировать Украину для дальнейшего раздела ее территорий.

Ранее стало известно, когда могут провести выборы президента на Украине.

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