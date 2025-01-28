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В России допустили, что переговоры Москвы и Вашингтона пройдут без участия Киева

Американист Дудаков: переговоры России и США могут пройти без участия Украины
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Переговоры России и США могут пройти без участия Украины. Об этом в разговоре с RT заявил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя информацию о том, что украинский президент Владимир Зеленский потребовал от американского коллегии Дональда Трампа включить Киев в процесс мирных переговоров.

«Они (в руководстве Украины. — «Газета.Ru»). — очень сильно опасаются того, что будущие переговоры с Россией пройдут без участия украинских лоббистов и офиса Зеленского, но нужно понимать, что в общем-то особых рычагов давления на Трампа у них нет», — сказал эксперт.

По его словам, президент Соединенных Штатов же имеет «все» рычаги давления на Украину.

«То есть он уже и так приостановил на 90 дней предоставление помощи по самым разным программам. Он может урезать и остановить все военные транши», — пояснил политолог.

Он также предположил, что Зеленский будет пытаться всячески влиять на переговорный процесс, который пройдет без его участия.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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