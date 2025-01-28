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Украине станет сложнее покупать оружие у США после решения Госдепа

WSJ: остановка помощи США заморозит выделяемые Киеву деньги на покупку оружия
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Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

Приостановка государственным департаментом США зарубежной финансовой помощи заморозит предоставляемое Украине и Тайваню финансирование на покупку американского оружия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Приостановка помощи, по-видимому, заморозит финансирование, которое Госдепартамент предоставляет Тайваню и Украине для закупки американского оружия, хотя это не единственный источник вооружений для этих стран», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WSJ, трехмесячная пауза «ошеломила» американских чиновников и сотрудников гуманитарных организаций, которые заявили, что прекращение финансирования иностранной помощи в размере около 60 миллиардов долларов в этом году может серьезно повредить «жизненно важным программам».

До этого сообщалось, что в США не стали делать исключение для Украины после решения госдепа приостановить предоставление финансовой помощи другим странам.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.

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