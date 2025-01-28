Каллас захотела запретить поставку в РФ джойстиков для видеоигр в новом пакете санкций

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в новый пакет санкций против России могут войти джойстики для видеоигр, поскольку с их помощью российские солдаты якобы управляют дронами. Ее слова приводит «Европейская правда».

По ее словам, Евросоюз намерен завершить работу над 16-м пакетом санкций в феврале и в него войдет «много разного».

«Мы, действительно, смотрим на все, что помогает России вести эту войну. Даже такие элементы, как джойстики для видеоигр – потому что с их помощью управляют дронами. Это также химические вещества, которые нуждаются в российском ВПК. Речь идет, конечно, и об энергетике. Какой будет финальная договоренность – будет понятно, когда мы договоримся», – сказала Каллас.

До этого агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении России, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ее радует тот факт, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Россию с целью побудить ее заключить сделку по Украине.

Ранее глава МИД Украины поставил Евросоюзу в пример США по вопросу санкций.