Глава МИД Украины поставил Евросоюзу в пример США по вопросу санкций

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что санкции против России должны быть продлены. Выступая на совете глав МИД ЕС, он указал на четкую позицию США в этом вопросе и призвал Европу действовать решительно, передает «Европейская правда».

«Нынешние санкции должны быть продлены, а 16-й пакет должен быть принят в ближайшее время и быть сильным. Позиция США по санкциям четкая. ЕС также должен действовать решительно», — заявил Сибига.

Он также проинформировал своих коллег из Евросоюза о текущей ситуации на фронте и потребностях ВСУ.

До этого агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении России, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ее радует тот факт, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Россию с целью побудить ее заключить сделку по Украине.

Ранее на Украине раскрыли, какой сигнал Трамп послал Зеленскому.