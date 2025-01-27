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Глава МИД Украины поставил Евросоюзу в пример США по вопросу санкций

Сибига: у США четкая позиция по санкциям, ЕС должен действовать решительно
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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что санкции против России должны быть продлены. Выступая на совете глав МИД ЕС, он указал на четкую позицию США в этом вопросе и призвал Европу действовать решительно, передает «Европейская правда».

«Нынешние санкции должны быть продлены, а 16-й пакет должен быть принят в ближайшее время и быть сильным. Позиция США по санкциям четкая. ЕС также должен действовать решительно», — заявил Сибига.

Он также проинформировал своих коллег из Евросоюза о текущей ситуации на фронте и потребностях ВСУ.

До этого агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе заседания в Брюсселе договорились о продлении широкомасштабных санкций в отношении России, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ее радует тот факт, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Россию с целью побудить ее заключить сделку по Украине.

Ранее на Украине раскрыли, какой сигнал Трамп послал Зеленскому.

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