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Глава дипломатии ЕС выступила за продление санкций в отношении РФ

Глава дипломатии ЕС Каллас выступила за продление санкций в отношении РФ
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила за продление санкций в отношении РФ. С таким заявлением она выступила перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Я ожидаю, что будет принято решение по продлению санкций», — рассказала бывший премьер-министр Эстонии Каллас перед заседанием под ее председательством.

Также Каллас заявила, что ее радует тот факт, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на Россию с целью побудить ее заключить сделку по Украине.

При этом уже известно, что Венгрия наложит вето на продление санкций. При этом представители 27 других стран ЕС намерены убедить Венгрию отменить это вето. Для этого, как сообщает Reuters, они стремятся представить удовлетворяющие Будапешт заявления по энергетической безопасности.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует гарантий отсутствия вреда от санкций ЕС и действий Киева для Будапешта.

Ранее Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России.

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