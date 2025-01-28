В Грузии обвинили Евросоюз в лицемерии из-за новых санкций

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко отреагировал на решение Евросоюза остановить безвизовый режим для дипломатов республики. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Папуашвили обвинил ЕС в лицемерии, поскольку политическое объединение не замечало нарушений со стороны предыдущего правительства, при котором Грузия добилась безвизового режима.

«Обвинения Брюсселя в пренебрежении демократией, конечно же, неправдивы и лицемерны. Однако в месте, где требуют освобождения создателя авторитарного режима Саакашвили из тюрьмы, это не удивительно», – написал он.

27 января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС частично приостановил либерализацию визового режима с Грузией и восстановил визы для чиновников и дипломатов. Кроме того, объединение перенаправило финансирование, предназначенное для правительства, общественным организациям.

9 января партия «Грузинская мечта» заявила, что Европарламент может потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, ссылаясь на недавние резолюции, которые содержат рекомендации по введению санкций против Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зурабишвили попросила США защитить Грузию от России.