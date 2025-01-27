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ЕС ввел визы для чиновников Грузии

Глава дипломатии ЕС Каллас: ЕС уже ввел визы для чиновников и дипломатов Грузии
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский союз уже частично приостановил либерализацию визового режима с Грузией, восстановлены визы для чиновников и дипломатов. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран союза, передает РИА Новости.

«Мы сейчас уже имеем отмену безвизового въезда в ЕС для обладателей диппаспортов (грузинские дипломаты. — прим. ред.). Мы также перенаправили финансирование, предназначенное для правительства, общественным организациям», — сказала Каллас.

В декабре прошлого года Еврокомиссия официально предложила приостановить безвизовый режим для служебных и дипломатических паспортов Грузии.

Также министры ЕС в прошлом году обсуждали введение санкций против грузинских чиновников, «стоящих за насилием против мирных протестующих», но так и не смогли прийти к единому решению.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее премьер Грузии заявил, что страна сделает все для членства в ЕС.

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