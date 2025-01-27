Зурабишвили попросила США защитить Грузию от России

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в Соединенных Штатах, использует личные связи, чтобы призвать «сильную Америку» Дональда Трампа защитить республику от России. Об этом пишет The Hill.

По данным издания, Зурабишвили использует личные связи, чтобы получить доступ к президенту США, «который был в значительной степени заблокирован в администрации Байдена, жестко придерживавшейся протокола».

Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию, которая якобы использует Грузию «как игровую площадку», отмечается в материале. По словам экс-президента, у нее была возможность сообщить Трампу, что ее страна представляет стратегически важный регион, который Вашингтон не может забыть.

«Они [команда Трампа] не могут отдать этот регион России. Вот что мы должны понять. Я ожидаю, что Америка почувствует себя вовлеченной в этот регион, потому что в противном случае она приведет этот регион к России и Китаю», — сказала Зурабишвили.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по радикальным силам в стране и положить конец «либеральному фашизму».

Ранее в МИД России заявили о готовности к нормализации отношений с Грузией.