В Госдуме призвали проверить данные о подготовке покушения на Путина

Необходимо возбудить уголовное дело в целях проверки данных американского журналиста Такера Карлсона, который заявил о попытке покушения на президента России Владимира Путина со стороны администрации экс-президента США Джо Байдена. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Считаю, что необходимо возбудить уголовное (дело), чтобы проверить информацию о возможной подготовке покушения на президента России и установить всех причастных», — подчеркнул он.

По словам депутата, преступники должны понести наказание. Шеремет также не исключил, что администрация бывшего президента США могла стоять за покушением на нынешнего главу государства Дональда Трампа летом прошлого года.

28 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявление Карлсона о том, что администрация Байдена «пыталась убить» Путина.

На вопрос журналиста, поступала ли в Кремль какая-либо информация об этом и принимались ли дополнительные меры безопасности, Песков ответил, что Путина всегда охраняют российские спецслужбы.

До этого американский журналист Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что администрация Байдена стремилась «убить» президента России Владимира Путина. По словам Карлсона, одним из активных сторонников такого подхода был бывший госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее Трамп заявил о возможности денуклеаризации России и США.