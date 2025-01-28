Названа дата начала обсуждения второго этапа сделки по сектору Газа

Обсуждение второго этапа сделки Израиля и ХАМАС начнется 3 февраля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Катара, передает РИА Новости.

По данным дипведомства, наблюдатели в ходе перемирия не зафиксировали реальных нарушений соглашения о прекращении огня.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

Ранее начальник Южного командования ЦАХАЛ подал в отставку вслед за начальником генштаба.