Начальник Южного командования ЦАХАЛ подал в отставку вслед за начальником генштаба

Генерал-майор Ярон Финкельман, возглавляющий Южное командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подал заявление об отставке. Об этом информировала пресс-служба армии.

В зону этого командования входят, в частности, приграничные с сектором Газа районы на юге страны. Финкельман принял решение уйти в отставку сразу после того, как начальник генерального штаба израильской армии Герц Халеви выразил свою ответственность за провал обороны во время нападения палестинцев на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к значительному обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ранее Израиль объявил о начале КТО на Западном берегу Иордана.