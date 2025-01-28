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В Сербии сообщили, что премьер страны подаст в отставку из-за протестов

Премьер-министр Сербии Вучевич планирует подать в отставку
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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич планирует провести экстренную пресс-конференцию в 11:00 (13:00 мск) 28 января, в ходе которой объявит об уходе с должности. Об этом сообщает сербская газета «Вечерние новости» со ссылкой на неназванные источники.

«Премьер-министр Республики Сербия Милош Вучевич уйдет в отставку», — говорится в сообщении.

До этого первый вице-премьер и глава МВД Республики Ивица Дачич заявил, что полицейские постараются не допустить обострения и избежать применения силы против протестующих студентов.

Также сообщалось, что в сербской столице участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку.

27 января в Белграде началась 24-часовая блокада главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды, которая может парализовать значительную часть сербской столицы. По информации белградского агентства по мониторингу митингов, в акциях принимали участие до 55 тыс. человек.

Протесты в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее Вучич заявил, что Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию.

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