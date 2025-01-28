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В Кремле отказались комментировать поставки Ирану истребителей Су-35

Песков отказался говорить, сколько истребителей Су-35 РФ поставила Ирану
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Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать вопрос о поставках российских истребителей Су-35 Ирану.

«Тут я оставлю без комментария», — сказал он журналистам, комментируя вопрос, о каком количестве боевых машин идет речь.

27 января генерал КСИР (элитное иранское военно-политическое формирование в составе ВС) Али Шадман сообщил, что Иран приобрел российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35.

Всякий раз, когда будет возникать необходимость, Иран будет осуществлять закупки военной техники для укрепления своей армии, добавил он.

Подробности сделки между Ираном и Россией не раскрывались. Российская сторона официально не сообщала о поставках истребителей.

17 января в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее в Иране разбился военный истребитель.

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