В Иране разбился военный истребитель

Истребитель потерпел крушение на западе Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное информационное агентство IRNA.

Журналисты уточнили, что авиакатастрофа с участием истребителя Вооруженных сил Ирана произошла утром 22 января. При этом пилоты, управлявшие воздушным судном, успели катапультироваться.

Другие подробности пока не поступали. В том числе это касается причин случившегося.

4 ноября 2024 года в районе индийского города Агра потерпел крушение истребитель МиГ-29, выполнявший учебный полет. Как рассказала пресс-служба Военно-воздушных сил страны, на борту возникла системная неисправность. Заметивший это пилот начал маневрировать, пытаясь увести истребитель подальше от жилых кварталов.

В результате инцидента никто не пострадал. Летчик успел катапультироваться до того, как воздушное судно упало на землю.

23 октября прошлого года в Бразилии произошла авиакатастрофа с участием истребителя F-5М. Воздушное судно упало на территории столичного региона Натал. Его нашли в лесной зоне рядом с жилыми многоквартирными домами.

По данным телеканала CNN Brasil, находившийся на борту пилот не пострадал. Он смог катапультироваться.

Ранее в США военный самолет упал рядом с вулканом.